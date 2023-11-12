إعادة 192 عائلة عراقية من مخيم الهول في شمال سوريا

إعادة 192 عائلة عراقية من مخيم الهول في شمال سوريا

أعلن مسؤول أمني عراقي الأحد أن 192 عائلة عراقية، أي ما مجموعه 776 شخصًا، تتجه للعودة إلى بلادها بعد مغادرتها مخيم الهول في شمال شرق سوريا الذي يضم أقارب جهاديين من تنظيم الدولة الإسلامية.



وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أشار السبت إلى مغادرة حافلات تقل تلك العائلات من مخيم الهول إلى الأراضي العراقية. وبعيد وصولهم، يتعين على هؤلاء تمضية أسابيع أو أشهر في مخيم الجدعة العراقي قبل السماح لهم بالعودة إلى مناطق الأصلية.



ويقع مخيم الجدعة في ريف مدينة الموصل في شمال العراق.



ويضم مخيم الهول المكتظ الذي تديره قوات سوريا الديموقراطية نحو خمسين ألف شخص من السوريين والعراقيين وأكثر من 10 آلاف أجنبي من حوالى ستين دولة أخرى. وجميع هؤلاء هم من عائلات جهاديي التنظيم المتطرف.



وأكد مسؤول أمني عراقي رافضًا كشف هويته عودة 192 عائلة أو 776 شخصًا، موضحًا أن وزارة الهجرة والمهجرين العراقية تنسق عمليات الإعادة هذه مع الادارة الذاتية في شمال شرق سوريا.



