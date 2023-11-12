40 عاملًا على الأقل عالقون إثر انهيار نفق في الهند

40 عاملًا على الأقل عالقون إثر انهيار نفق في الهند

حوصر 40 عاملًا على الأقل الأحد إثر انهيار نفق كانوا يعملون على شقه على إحدى طرق ولاية أوتارخند شمال الهند، وفق ما أفادت فرق الإنقاذ التي هرعت لإخراجهم من تحت الركام.



وقال أحد مسؤولي أجهزة الإستجابة للكوارث في الولاية الواقعة في منطقة الهيملايا دورغيش راثودي لوكالة فرانس برس من الموقع إن "نحو 40 أو 41 عاملًا عالقون في الداخل. يتم إمدادهم بالأكسجين من خلال الركام، لكن المزيد من الركام يسقط فيما يحاول عناصر الإنقاذ إزالة العوائق".