جهاد طه للـLBCI: الشعب الفلسطيني سيبقى متجذرا في أرضه

شدد المتحدث باسم حركة حماس جهاد طه على أن الشعب الفلسطيني سيبقى متجذرا في أرضه وتحديدا في قطاع غزة رغم سياسة القتل والمجازر والإجرام التي ترتكبها اسرائيل، قائلا: "نحن ماضون في مقاومة الاحتلال".



وأكد في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، أن موقفهم واضح من عملية الـTransfer وأنهم يرفضون هذا مشروع. وقال: "هناك أحياء سكنية دمرت في قطاع غزة وبالتالي كان إلزاما على العائلات أن تفرّ الى جنوب قطاع غزة ولكن هناك مناطق كجباليا وغيرها ما زالت تعج بالمواطنيين الفلسطينيين الذين يرفضون الترحيل الى جنوب القطاع".

ولفت الى أنه "لا شك أن الكيان الصهيوني وتحديدا رئيس حكومته بنيامين نتنياهو يحاول الضغط وتحقيق انجاز ميداني على أرض الواقع من أجل حفظ ماء وجهه أمام المجتمع الاسرائيلي".

وأشار الى أن الكيان الاسرائيلي يعيش حالة من التخبط والارباك وبالتالي يحاول نتنياهو ان يضغط باتجاه الميدان من أجل تحقيق انجاز ما.

وتحدث عن القمة العربية الاسلامية التي انعقدت أمس في الرياض، مشيرا الى القرارات بحاجة الى ترجمة فعلية مباشرة وسريعة، لافتا الى أن "العدوان دخل يومه الـ37 وبالتالي لا يمكن ان ننتظر ونحن بحاجة الى اجراءات فعلية".



وقال: "كنا نتمنى أن يصدر موقف عن القمة العربية الاسلامية يلاحق قادة وجنود الاحتلال أمام المحاكم الدولية".



