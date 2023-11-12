مسؤول صحي في حماس يؤكد أن غارة إسرائيلية دمرت قسم القلب في مستشفى الشفاء

مسؤول صحي في حماس يؤكد أن غارة إسرائيلية دمرت قسم القلب في مستشفى الشفاء

أكد مسؤول في وزارة الصحة التابعة لحركة حماس الأحد أن غارة إسرائيلية دمّرت مبنى قسم أمراض القلب في مجمع الشفاء الطبي في شمال غزة، مع إحتدام القتال في محيط مستشفيات القطاع.



وقال وكيل وزارة الصحة يوسف أبو الريش لوكالة فرانس برس: "الإحتلال دمر بالكامل مبنى قسم القلب في مستشفى الشفاء، الأكبر في قطاع غزة."



وأكد شهود عيان وقوع الغارة التي لم تتمكن فرانس برس من التحقق منها بشكل مستقل. ولم يرد الجيش بعد على طلب فرانس برس التعليق على هذا الأمر.



وكان الجيش قد نفى في وقت سابق إستهداف المستشفى بشكل متعمد، لكنه يكرر إتهام حماس باستخدام المرافق الطبية كمقرات للحركة وقياديها وبنيتها العسكرية، وهو ما تنفيه الحركة الفلسطينية بشدة.