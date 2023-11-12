موسكو تتهم كييف بشن سلسلة هجمات على منطقتين حدوديتين داخل روسيا

اتهمت موسكو الأحد كييف بشن سلسلة هجمات على منطقتي بريانسك وبلغورود الروسيتين الواقعتين على الحدود مع أوكرانيا، ما تسبب في إلحاق أضرار بقطار وجرح شخص واحد.



وأعلنت هيئة تحقيق روسية فتح تحقيق في ضربة أوكرانية أسفرت عن جرح مدني في قرية تكاد تكون ملاصقة للحدود بمنطقة بريانسك. لكنها لم توضح متى وقع هذا الهجوم.



من جهته، أكد حاكم بلغورود فياتشسلاف غلادكوف أن مسيرات وصواريخ استهدفت السبت مناطق عدة في الإقليم، من دون أن تخلّف خسائر أو ضحايا في الأغلب.



لكنه أوضح أن "خمس عربات قطار تضررت" وأيضا ثلاثة بيوت في مدينة فالويكي، الواقعة على بعد نحو 30 كيلومترا من الحدود الأوكرانية.



كذلك تعرضت خطوط نقل الكهرباء لأضرار ما تسبب في انقطاع موقت للتيار، بحسب ما أضاف كلادكوف.



وأكدت وزارة الدفاع الروسية ليلا أنها دمرت مسيرتين أوكرانيتين في منطقة بلغورود وأحبطت "هجوما إرهابيا".