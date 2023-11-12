إسرائيل تعلن بيع نظام مضاد للصواريخ لفنلندا

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية الأحد بيع نظام الدفاع الجوي "مقلاع داوود" لفنلندا، العضو الجديد في الحلف الأطلسي، في صفقة تقدر قيمتها بنحو 340 مليون دولار أميركي.



وأكدت الوزارة في بيان أنها "وقعت اتفاقا لبيع نظام مقلاع داوود لفنلندا"، واصفة إياه بأنه "اتفاق تاريخي".



وأشارت الى أن النظام الدفاعي قادر على اعتراض صواريخ بالستية وصواريخ كروز وطائرات ومسيّرات.