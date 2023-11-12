تحطم طائرة للجيش البورمي ومجموعة مناهضة للحكم العسكري تعلن إسقاطها

تحطم طائرة للجيش البورمي ومجموعة مناهضة للحكم العسكري تعلن إسقاطها

تحطمت طائرة تابعة للجيش البورمي في شرق البلاد حيث تدور معارك، وفق ما أعلن المجلس العسكري الحاكم، فيما أكد مقاتلون مناهضون للإنقلاب إسقاطها.



وتشهد بورما نزاعًا منذ إنقلاب 2021 العسكري إذ تقاتل جماعات عرقية مسلحة المجلس العسكري على عدة جبهات.



وتكثف القتال في الأسبوعين الأخيرين في ولاية شان شمالًا قرب الحدود الصينية، في ما يشير محللون إلى أنه أكبر تحد عسكري يواجهه الجنرالات منذ سيطرتهم على السلطة.



وسقطت المقاتلة الخفيفة التي كانت تقل طيارين إثنين السبت بين ولايتي كاين وكايا في الشرق.



وأفاد الناطق بإسم المجلس العسكري زاو مين تون قناة "إم آر تي في" الإخبارية الرسمية بأن الطائرة كانت في مهمة تدريبية وسقطت بسبب عطل في المحرك.