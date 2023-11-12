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لافروف: الإتحاد الأوروبيّ يحاول "إزاحة" روسيا من آسيا الوسطى
أخبار دولية
2023-11-12 | 08:08
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لافروف: الإتحاد الأوروبيّ يحاول "إزاحة" روسيا من آسيا الوسطى
اعتبر وزير الخارجية الروسيّ سيرغي لافروف أنّ الاتحاد الأوروبيّ يحاول "إزاحة" بلاده من آسيا الوسطى لكن ذلك "لن ينجح"، وفق ما أكّد.
وقال لافروف، في حوار مع التلفزيون الرسميّ: "لا يخفي الاتحاد الأوروبيّ نيته في أن يضيق علينا بالطرق الممكنة وأن يزيحنا من آسيا الوسطى والقوقاز الجنوبيّ."
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