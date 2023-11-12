اتفاق ثلاثيّ على تفعيل مشاركة بيانات التحذير من صواريخ كوريا الشمالية

اتفق وزراء دفاع كل من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان على تفعيل مشاركة المعلومات في شأن عمليات إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية، الشهر المقبل، وَفق ما أعلنت الدول الحليفة.



والتقى وزير الدفاع الأميركيّ لويد أوستن، الذي يزور سيول، لعقد محادثات أمنية سنوية، بنظيره الكوريّ الجنوبيّ شين وون سيك.

وانضم وزير الدفاع اليابانيّ مينورو كيهارا، إلى الإجتماع، عبر الإنترنت (إفتراضيًّا).



وقالت وزارة الدفاع، في سيول، في بيان، إنّ الوزراء الثلاثة قدّروا أنّ التحضيرات لتشغيل آلية مشاركة بيانات التحذير من الصواريخ، في الوقت الحقيقيّ، في مراحلها النهائية.

وأكّدت أنّهم اتفقوا على تفعيل الآلية رسميًّا، في كانون الأول.



كما اتفق المسؤولون على وضع خطة، على سنوات عديدة، لإجراء مناورات ثلاثية دورية، في حلول أواخر 2023، لتدريب أكثر "منهجية وفعالية".

