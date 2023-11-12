إجلاء عدد من حاملي الجنسيات الأجنبية وجرحى فلسطينيين عبر رفح

قطع 500 من حاملي جوازات السفر الأجنبية وعدد من الجرحى الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مِصر، مع تواصل القصف الإسرائيليّ على القطاع منذ السابع من تشرين الأول، وفق مصادر مصرية وفلسطينية.



وأكّد مصدر أمنيّ مصريّ أنّ 500 من حاملي جوازات السفر الأجنبية من 15 دولة وصلوا إلى الأراضي المصرية، عبر معبر رفح حتى الآن.