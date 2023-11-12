تظاهرتان في جنوب إفريقيا لدعم إسرائيل والفلسطينيين... وهذا ما حصل

تدخلت الشرطة، في جنوب إفريقيا، لفض اشتباكات بين متظاهرين مؤيدين لإسرائيل وآخرين مؤيدين للفلسطينيين يطالبون بوقف إطلاق النار، في غزة.



وقرّر تنظيم صلاة من أجل إسرائيل والرهائن المحتجزين، في غزة، في كيب تاون، على ساحل المحيط الأطلسي، وهي مكان للتنزه العائليّ.



لكن، مئات المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين تجمّعوا أيضًا، في مكان الحدث، غداة تظاهرة تضامن مع غزة شارك فيها آلاف الأشخاص، في شوارع المدينة، وَفق ما أفاد مراسلو وكالة "فرانس برس".



وأشار المراسلون إلى أن متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين، يرتدون الكوفية ويلوّحون بالأعلام الفلسطينية، طردوا أنصارًا لإسرائيل ومزقوا لافتاتهم.



وتدخلت الشرطة بخراطيم المياه وألقت قنابل صوتية لتفريق المتظاهرين، ثم طوّقت المكان.