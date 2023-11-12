مسيرة في باريس على خلفية الحرب في غزة

بدأت، في باريس، مسيرة كبيرة "من أجل الجمهورية وضد معاداة السامية"، بدعوة من رئيسي مجلسي الشيوخ والنواب الفرنسيين، وفق وكالة "فرانس برس".



وأتى ذلك ردًا على "تزايد الأعمال ضد اليهود، منذ اندلاع الحرب"، في غزة، بين حركة "حماس" وإسرائيل.



وتقدم التظاهرة شخصيات "تجسّد" قيم الجمهورية الفرنسية، تحت شعار "من أجل الجمهورية ضد معاداة السامية".\

وتُنَظم تجمعات، في مدن أخرى، بدعوة من جمعية عمداء المدن الفرنسية.