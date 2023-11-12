نتنياهو لـ CNN: وقف إطلاق النار الذي سنوافق عليه هو الذي يؤدي إلى إطلاق الرهائن بالكامل

أكد رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو أن وقف إطلاق النار الذي ستوافق عليه تل ابيب هو الذي يؤدي إلى إطلاق الرهائن بالكامل.



وكشف نتنياهو، في مقابلة مع CNN ، عن عرض قدمته تل أبيب لتزويد مستشفى الشفاء بالوقود ورفضته حماس.



وردّا على اتهامه بعدم تحمل المسؤولية بعد هجوم حماس، أكد رئيس الوزراء الاسرائيلي أنه مستعد لتحمل كل المسؤوليات بعد انتهاء الحرب وانتصار اسرائيل فيها.



وأكد أنه يجب أن يكون للجيش الاسرائيلي حضور في قطاع غزة، معتبرا أن السلطة الفلسطينية لم تكن قادرة على مجابهة حماس وهي فشلت بتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة.



ورأى نتنياهو أنه إذا" لم ننتصر في حرب غزة التهديد سيطال المنطقة بأكملها".