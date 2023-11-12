سوليفان: تسعة أميركيين ما زالوا في عداد المفقودين بعد هجوم حماس

كشف مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان أن تسعة مواطنين أميركيين ما زالوا في عداد المفقودين بعد هجوم حماس على إسرائيل الشهر الماضي.



واعلن سوليفان، في مقابلة مع شبكة ABC News الاميركية، أنه سيلتقي شخصياً بأفراد عائلات الرهائن الأميركيين هذا الأسبوع.