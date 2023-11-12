عبور أولى القوافل الإغاثية لمركز الملك سلمان للإغاثة معبر رفح الحدودي

عبرت معبر رفح الحدودي اليوم أولى قوافل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الإغاثية، تحمل مساعدات إيوائية وغذائية متوجهة لإغاثة المتضررين من الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.



ويأتي ذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.



وتعدّ هذه المساعدات "امتدادا لدعم المملكة لفلسطين في شتى القطاعات الإنسانية والإغاثية، وتجسيدا للدور الإنساني الكبير الذي تقوم به المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة تجاه الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الأزمات والمحن".