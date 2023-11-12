قتلى ونازحون في الصومال نتيجة الفيضانات

قُتل أكثر من 30 شخصًا ونزح نحو نصف مليون شخص من منازلهم، بسبب فيضانات مفاجئة، في الصومال، منذ بداية الشهر، وفق وزير الإعلام الصوماليّ.