مقتل خمسة عسكريين أميركيين في تحطم طائرتهم بالبحر المتوسط

قضى خمسة عسكريين أميركيين في تحطم طائرتهم في البحر الأبيض المتوسط خلال تدريب، وفق ما أعلنت الأحد القيادة الأميركية في أوروبا (يوكوم).



وأوضح "يوكوم" في بيان أنه "خلال مهمة روتينية للتزود بالوقود جوا في إطار تدريب عسكري، تعرضت طائرة عسكرية أميركية تقل خمسة من عناصر الجيش لحادث مؤسف وتحطمت في البحر الأبيض المتوسط".



وأكد أن "العناصر الخمسة الذين كانوا في الطائرة لقوا حتفهم".