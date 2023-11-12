كيدال تشهد مجددًا معارك بين الجيش المالي والمتمردين

استؤنفت المعارك بين الجيش المالي والمتمرّدين الطوارق، في منطقة كيدال، معقل الإنفصاليين، وفق ما أفاد مسؤولون عسكريون ومسؤولون منتخبون.



وتشكّل كيدال رهانًا أساسيًا للسيادة بالنسبة للدولة المركزية.



وشدّد كل طرف على إحراز تقدم على الآخر، خلال هذه الاشتباكات التي تقع، وفقًا لمصادر مختلفة، على بعد عشرات الكيلومترات من كيدال.



وتعذّر معرفة حصيلة الخسائر البشرية أو الأضرار المادية أو التكتيكية بشكل مستقل.



وقال الجيش الذي تحرك، نحو كيدال، على مواقع التواصل الإجتماعيّ إنّه سجّل "تقدمًا كبيرًا للغاية" بفضل مشاركة الإمكانات الجوية والبرية.



وأكّد أنه قام "بتفريق" القوات المعارضة.



وأشار "الإطار الاستراتيجي الدائم للسلام والأمن والتنمية"، وهو ائتلاف من الفصائل المتمردة المسلحة، عبر شبكات التواصل الإجتماعيّ، إلى أنّه قام بمحاصرة جنود ماليين ومرتزقة من مجموعة فاغنر الروسية، في هضبة تبعد 25 كيلومترًا من كيدال.