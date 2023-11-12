المستشار الألماني يعلن رفضه وقفا "فوريا" لإطلاق النار في غزة

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس رفضه وقفا "فوريا" لإطلاق النار في قطاع غزة.



واعتبر شولتس، خلال نقاش نظمته صحيفة إقليمية ألمانية، أن الدعوات إلى وقف فوري لإطلاق النار أو إلى هدنة طويلة ليست في محلها، موضحا أن "ذلك يعني في نهاية المطاف أن إسرائيل ستدع لحماس إمكان امتلاك صواريخ جديدة".