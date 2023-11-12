ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي في غزة إلى 11180 قتيلا

أعلنت حكومة حماس أن 11 ألفا و180 فلسطينيا قتلوا في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ اندلاع الحرب في السابع من تشرين الأول.



وأوضحت حكومة حماس أن بين القتلى الذين تم إحصاؤهم إلى الآن 4609 أطفال و3100 امرأة، فضلا عن إصابة 28 ألفا و200 شخص.