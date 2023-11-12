لماذا تسليم مصر ملف غزة؟

الفقرة الرابعة من بيان اجتماع القمة العربية الاسلامية بالامس في الرياض تتحدث عن دعم كل ما تتخذه مصر من خطوات لمواجهة تبعات العدوان الاسرائيلي على غزة، واسناد جهودها لإدخال المساعدات الى القطاع وبشكل فوري ومستدام

رأى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، عمرو موسى أنّ قِمة الرياض بداية يجب البناء عليها والتصميم على إنجاح مسيرتها.



وتوقّع في تدوينة، عبر صفحته الرسمية، في منصة "إكس" عملًا متواصلًا لا يهدأ مع الحذر من "محاولات التخريب التي لن تهدأ وعلى رأسها الوعود الشفهية الكاذبة والابتسامات الأكثر كذبا."



وقال: "قِمة الرياض ليست نهاية في ذاتها وإنما بداية يجب البناء عليها والتصميم على إنجاح مسيرتها حتى تعود الأمور إلى نصابها، بعد أن أُعوجّ طريقها أو كاد."