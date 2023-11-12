وصول وفد أوكراني إلى الولايات المتحدة لمحادثات حول المساعدات والدفاع

أعلن المستشار الرئاسي الأوكراني أندريي يرماك أنه وصل إلى الولايات المتحدة مع وفد ترأسه وزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوليا سفيريدنكو، لإجراء محادثات حول التعاون والدعم لبلده الذي يشهد حربًا منذ شباط 2022.



وأعلن يرماك أنه "سيشارك في اجتماعات في البيت الأبيض والكونغرس ومراكز أبحاث ومع ممثلين لمنظمات المجتمع المدني".



وسيبحث الوفد في "مقترحات الرئيس للسلام وتعزيز الدفاع الأوكراني وتعميق تعاوننا بشكل شامل والعديد من الموضوعات المهمة الأخرى".