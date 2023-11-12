الاتحاد الأوروبي يندد باستخدام حماس "المستشفيات والمدنيين دروعا بشرية"

ندد الاتحاد الأوروبي باستخدام حركة حماس "المستشفيات والمدنيين دروعا بشرية" في قطاع غزة، داعيا إسرائيل الى "أكبر قدر من ضبط النفس" بهدف حماية المدنيين في الحرب المستمرة.



وأكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان أن "الاتحاد الاوروبي يبدي قلقه الشديد حيال تدهور الأزمة الإنسانية في غزة".



واعتبر الاتحاد الاوروبي أن "هذه العمليات القتالية تؤثر بشدة على المستشفيات وتلحق خسائر مروعة بالمدنيين والطواقم الطبية".



وأكد أن القانون الإنساني الدولي ينص على وجوب حماية المستشفيات والإمدادات الطبية والمدنيين داخل المستشفيات".



ودعا الاتحاد في بيانه إلى "تزويد المستشفيات فورا بالإمدادات الطبية الأكثر إلحاحا وإجلاء المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة بأمان"، وحثّ إسرائيل "على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لضمان حماية المدنيين".



وجاءت المناشدة بينما تقصف اسرائيل مستشفى الشفاء، أكبر منشأة طبية في غزة، بشكل متكرر.



وقال مسؤولون صحيون تابعون لحماس إن إحدى الغارات دمرت الأحد جناح القلب في المستشفى.



كما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن مستشفى القدس خرج عن الخدمة بسبب نقص الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء.



وتنفي إسرائيل تعمد استهداف المستشفيات وتتهم حماس باستخدام المنشآت الصحية أو الأنفاق الموجودة تحتها مخابئ لها، وهو ما تنفيه الحركة الإسلامية.