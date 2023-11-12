وفاة خمسة أطفال رضّع وسبعة مرضى في العناية المركزة بمستشفى الشفاء في غزة

افاد نائب وزير الصحة في حكومة حماس يوسف ابو الريش بأن "خمسة اطفال رضع" و"سبعة مرضى في العناية المكثفة" توفوا بسبب انقطاع الكهرباء في مستشفى الشفاء.



وتوقّع ابو الريش " أن يتضاعف عدد الشهداء حتى الصباح".



وكان المستشفى اعلن أن 39 طفلا رضيعا لا يزالون فيه وأن ممرضين يلجأون الى التنفس الاصطناعي اليدوي لابقائهم على قيد الحياة، فيما اشار طبيب في منظمة "اطباء بلا حدود" الى أن 17 مريضا موجودون في قسم العناية المركزة.