اتصال هاتفي بين أمير قطر وبايدن تناول الوضع في غزة ومسألة إطلاق الاسرى

تلقى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، اتصالا هاتفيا، من الرئيس الاميركي جو بايدن، واستعرضا خلاله آخر تطورات الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وبحثا في العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، بالإضافة إلى أبرز المواضيع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



وأعرب الرئيس الأمريكي عن شكره وتقديره للامير القطري على جهود دولة قطر الدبلوماسية بشأن الأوضاع في غزة، ودورها الفاعل والإيجابي لتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.



وأكد الأمير القطري من جهته ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وحقن الدماء وحماية المدنيين في غزة، وفتح معبر رفح بشكل دائم لضمان تدفق قوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية للسطينيين المحاصرين في قطاع غزة.



كما أكد استمرار مساعي دولة قطر الدبلوماسية لخفض التصعيد، ومنها جهودها في إطلاق الأسرى وفتح معبر رفح أمام الأجانب والمساعدات الإغاثية، مثمنا دور الولايات المتحدة الأمريكية في هذا السياق.