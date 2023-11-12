ألمانيا تعتزم مضاعفة مساعداتها العسكرية لأوكرانيا عام 2024

أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أن برلين ستضاعف مساعداتها العسكرية لأوكرانيا لتصل إلى 8 مليارات يورو عام 2024.



وشدد بيستوريوس على أن"هذه إشارة قوية لأوكرانيا تظهر أننا لن نتخلى عن أوكرانيا" التي تواجه الغزو الروسي، في الوقت الذي يتركز فيه الاهتمام الدولي على الحرب بين إسرائيل وحماس.