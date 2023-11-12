الولايات المتحدة تستهدف مواقع مرتبطة بإيران في سوريا

شنت الولايات المتحدة غارات استهدفت موقعين مرتبطين بإيران في سوريا، ردا على هجمات طاولت جنودا أميركيين، وفق ما أفاد وزير الدفاع الاميركي لويد أوستن.



وقال أوستن في بيان: "نفذت القوات العسكرية الأميركية ضربات دقيقة اليوم استهدفت منشآت في شرق سوريا يستخدمها الحرس الثوري الإيراني ومجموعات مرتبطة بإيران، في رد على الهجمات المستمرة ضد جنود أميركيين في العراق وسوريا".