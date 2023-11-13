الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
جبل لبنان
29
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
30
o
الجنوب
28
o
البقاع
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
جبل لبنان
29
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
30
o
الجنوب
28
o
البقاع
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
إطلاق نار يستهدف مدرسة يهودية مجددا في كندا
أخبار دولية
2023-11-13 | 00:45
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
إطلاق نار يستهدف مدرسة يهودية مجددا في كندا
تعرضت مدرسة يهودية في مونتريال بكندا الأحد، لإطلاق نار من دون تسجيل إصابات، وفق ما أعلنت الشرطة، للمرة الثانية في ظرف أسبوع، في سياق توتر على خلفية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.
وقالت الناطقة باسم الشرطة فيرونيك دوبوك: "نحو الساعة 5,00 (10,00 ت غ) تلقينا اتصالات عدة من مواطنين سمعوا طلقات نارية".
وعندما وصلت الشرطة إلى مدرسة يشيفا غيدولا في المقاطعة الفرنسية وجدت "آثار طلقات على واجهة" المدرسة وعبوات رصاص على الأرض.
وأكدت الشرطة لوكالة فرانس برس، أنه "لم يكن هناك أحد" داخل المدرسة عند إطلاق النار، مضيفة: "شهود عيان رأوا سيارة تنطلق بسرعة بعد سماع دوي الرصاص".
وهذه المدرسة واحدة من مدرستين يهوديتين في مونتريال سبق أن تعرضتا لإطلاق نار ليل الخميس الجمعة، ما أثار صدمة في مقاطعة كيبيك.
وقال المتحدث باسم المدرسة ليونيل بيريز خلال مؤتمر صحافي الأحد: "أن يسمح أشخاص لأنفسهم بمهاجمة الهدف نفسه مرة أخرى هو أمر يدل على خطورة الوضع". وأضاف أن الدروس ستستمر كالمعتاد.
من جهته قال رئيس وزراء كيبك فرنسوا ليغو على منصة إكس: "دعونا لا نستورد الكراهية والعنف الذي نراه في أماكن أخرى من العالم"، مؤكدا أن "كل الجهود ستُبذل للعثور على المذنبين ومعاقبتهم".
بدورها دانت رئيسة بلدية مونتريال فاليري بلانت "العمل البغيض"، حاضة السكان على "محاربة معاداة السامية". وقالت عبر منصة إكس "لن نقبل أن تكون مونتريال مسرحا لأعمال مماثلة".
ودان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إطلاق النار السابق، داعيا إلى الهدوء.
آخر الأخبار
أخبار دولية
أخبار دولية
إطلاق نار
مدرسة يهودية
كندا
التالي
تنكيس الأعلام في مقار الأمم المتحدة على أرواح ضحايا غزة من موظفيها
ماكرون يتصل بنظيره الإسرائيلي من أجل "توضيح" تصريحاته عن حرب غزة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-11-09
إطلاق نار على مدرستين يهوديتين في كندا من دون تسجيل إصابات
أخبار دولية
2023-11-09
إطلاق نار على مدرستين يهوديتين في كندا من دون تسجيل إصابات
0
أخبار دولية
01:53
زكي لـ"الجمهورية": القمّة ركّزت على وقف إطلاق نار فوري في غزة
أخبار دولية
01:53
زكي لـ"الجمهورية": القمّة ركّزت على وقف إطلاق نار فوري في غزة
0
آخر الأخبار
2023-11-10
الصحة العالمية: نطالب بالتوصل لوقف إطلاق نار في غزة ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق
آخر الأخبار
2023-11-10
الصحة العالمية: نطالب بالتوصل لوقف إطلاق نار في غزة ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق
0
أخبار دولية
2023-11-09
صربيا تضبط آلاف المهاجرين بعد إطلاق نار على حدودها
أخبار دولية
2023-11-09
صربيا تضبط آلاف المهاجرين بعد إطلاق نار على حدودها
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
03:24
مقتل 44 جنديا إسرائيليا في غزة منذ بدء الحرب
أخبار دولية
03:24
مقتل 44 جنديا إسرائيليا في غزة منذ بدء الحرب
0
أخبار دولية
03:12
شي وبايدن سيبحثان في "السلام العالمي والتنمية" خلال لقائهما
أخبار دولية
03:12
شي وبايدن سيبحثان في "السلام العالمي والتنمية" خلال لقائهما
0
خبر عاجل
02:59
المستشفيات في شمال قطاع غزة أصبحت خارج الخدمة
خبر عاجل
02:59
المستشفيات في شمال قطاع غزة أصبحت خارج الخدمة
0
أخبار دولية
02:35
بسبب انقطاع الكهرباء... وفاة ستة أطفال خدج وتسعة مرضى في مستشفى الشفاء في غزة
أخبار دولية
02:35
بسبب انقطاع الكهرباء... وفاة ستة أطفال خدج وتسعة مرضى في مستشفى الشفاء في غزة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
2023-11-09
تأجيل رحلة الملياردير الياباني مايزاوا حول القمر إلى ما بعد 2023
علوم وتكنولوجيا
2023-11-09
تأجيل رحلة الملياردير الياباني مايزاوا حول القمر إلى ما بعد 2023
0
فنّ
2023-10-14
فنان فلسطيني معروف استشهد في غزة... ما نشره قبل أيام من رحيله مؤثر جدا! (فيديو)
فنّ
2023-10-14
فنان فلسطيني معروف استشهد في غزة... ما نشره قبل أيام من رحيله مؤثر جدا! (فيديو)
0
أخبار لبنان
2023-11-12
جرادي للـLBCI: ما أظهرته المقاومة في لبنان فيه الكثير من الحكمة... وما بعد 7 أكتوبر ليس كما قبله
أخبار لبنان
2023-11-12
جرادي للـLBCI: ما أظهرته المقاومة في لبنان فيه الكثير من الحكمة... وما بعد 7 أكتوبر ليس كما قبله
0
آخر الأخبار
2023-10-24
المقاومة الإسلامية تنعى شهيدها مصطفى حسين نزها "مرتضى الحسيني" من بلدة النبي عثمان في البقاع
آخر الأخبار
2023-10-24
المقاومة الإسلامية تنعى شهيدها مصطفى حسين نزها "مرتضى الحسيني" من بلدة النبي عثمان في البقاع
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
14:02
لماذا تسليم مصر ملف غزة؟
أخبار دولية
14:02
لماذا تسليم مصر ملف غزة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
للمرة الاولى... لبنان يحضر منتخب دون الـ ١٢ والـ ١٤ سنة في كرة السلة
تقارير نشرة الاخبار
13:56
للمرة الاولى... لبنان يحضر منتخب دون الـ ١٢ والـ ١٤ سنة في كرة السلة
0
أخبار دولية
13:52
حمدان: غزة لن يحكمها إلّا أهلها ولا سلطة سياسية أو أمنية
أخبار دولية
13:52
حمدان: غزة لن يحكمها إلّا أهلها ولا سلطة سياسية أو أمنية
0
أخبار لبنان
13:44
وفد من نواب المعارضة التقى ميقاتي: لا خيار سوى تأجيل تسريح قائد الجيش لمدة سنة بانتظار انتخاب رئيس
أخبار لبنان
13:44
وفد من نواب المعارضة التقى ميقاتي: لا خيار سوى تأجيل تسريح قائد الجيش لمدة سنة بانتظار انتخاب رئيس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
لو شو ما صار ... الحياة حلوة بلبنان وبعيون اللبنانين
تقارير نشرة الاخبار
13:40
لو شو ما صار ... الحياة حلوة بلبنان وبعيون اللبنانين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
من العربية الى العبرية حرب اسرائيلية لمحو الذاكرة
تقارير نشرة الاخبار
13:37
من العربية الى العبرية حرب اسرائيلية لمحو الذاكرة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
من هو الرجل الذي خدع اسرائيل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:34
من هو الرجل الذي خدع اسرائيل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
مستشفيات غزة متروكة لمصيرها..
تقارير نشرة الاخبار
13:33
مستشفيات غزة متروكة لمصيرها..
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
مزارعو صور يقطفون محصولهم تحت صوت الـMK
تقارير نشرة الاخبار
13:30
مزارعو صور يقطفون محصولهم تحت صوت الـMK
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار دولية
11:43
مقتل خمسة عسكريين أميركيين في تحطم طائرتهم بالبحر المتوسط
أخبار دولية
11:43
مقتل خمسة عسكريين أميركيين في تحطم طائرتهم بالبحر المتوسط
2
خبر عاجل
09:16
نتنياهو لـCNN: لا نريد أن ينتقدنا المجتمع الدولي بل أن يدعمنا في حربنا على الإرهاب ووقف إطلاق النار الذي سنوافق عليه هو الذي يؤدي إلى إطلاق الرهائن بالكامل
خبر عاجل
09:16
نتنياهو لـCNN: لا نريد أن ينتقدنا المجتمع الدولي بل أن يدعمنا في حربنا على الإرهاب ووقف إطلاق النار الذي سنوافق عليه هو الذي يؤدي إلى إطلاق الرهائن بالكامل
3
تقارير نشرة الاخبار
13:34
من هو الرجل الذي خدع اسرائيل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:34
من هو الرجل الذي خدع اسرائيل؟
4
منوعات
14:02
"لقد نمت مع 20 رجلاً في أول ليلة لي"... بدأت قصتها المأساوية بعلاقة حب وانتهت بإجبارها على الدعارة وهذه التفاصيل!
منوعات
14:02
"لقد نمت مع 20 رجلاً في أول ليلة لي"... بدأت قصتها المأساوية بعلاقة حب وانتهت بإجبارها على الدعارة وهذه التفاصيل!
5
فنّ
11:32
إطلالة مميزة لستيفاني عطالله في زفاف شقيقها! (صور)
فنّ
11:32
إطلالة مميزة لستيفاني عطالله في زفاف شقيقها! (صور)
6
منوعات
07:19
"يلاحقونني في كل مكان"... ممثلة أفلام للبالغين عيّنت حارسا شخصيا: الرجال المخيفون لا يستطيعون إبعاد أيديهم عني! (صور)
منوعات
07:19
"يلاحقونني في كل مكان"... ممثلة أفلام للبالغين عيّنت حارسا شخصيا: الرجال المخيفون لا يستطيعون إبعاد أيديهم عني! (صور)
7
آخر الأخبار
16:53
أكسيوس عن مصدر إسرائيلي: غالانت أبلغ أوستن أن السياسة الإسرائيلية تقضي بعدم فتح جبهة ثانية في لبنان
آخر الأخبار
16:53
أكسيوس عن مصدر إسرائيلي: غالانت أبلغ أوستن أن السياسة الإسرائيلية تقضي بعدم فتح جبهة ثانية في لبنان
8
آخر الأخبار
10:51
الجيش الإسرائيلي: هجوم حزب الله بقذائف مضادة للدروع على مدنيين إسرائيليين إرهابي ويخاطر بلبنان كدولة
آخر الأخبار
10:51
الجيش الإسرائيلي: هجوم حزب الله بقذائف مضادة للدروع على مدنيين إسرائيليين إرهابي ويخاطر بلبنان كدولة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More