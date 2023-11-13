فرق الاغاثة الهندية: كل العمال الأربعين سالمون بعد انهيار نفق

أفادت فرق الإغاثة في شمال الهند، بأنها تواصلت مع جميع العمال البالغ عددهم 40 والذين حوصروا منذ الأحد بعد انهيار نفق كانوا يعملون على شقّه في ولاية أوتارخند.وقال المسؤول في القوة الوطنية للاستجابة للكوارث في بيان كارامفير سينغ بهانداري: "جميع العمال الأربعين المحاصرين داخل النفق بخير وأرسلنا لهم الماء والطعام".