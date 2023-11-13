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زكي لـ"الجمهورية": القمّة ركّزت على وقف إطلاق نار فوري في غزة

أخبار دولية
2023-11-13 | 01:53
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زكي لـ&quot;الجمهورية&quot;: القمّة ركّزت على وقف إطلاق نار فوري في غزة
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زكي لـ"الجمهورية": القمّة ركّزت على وقف إطلاق نار فوري في غزة

أوضح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، أنّه "لم يكن مخطّطاً للقمة العربية الاسلامية أن تكون بهذا الشكل، فكان مقرّراً انعقاد قمة عربية بهذا اليوم، وبعد ذلك دُعي الى قمة اسلامية طارئة كان مخططاً لها اليوم التالي، وبما أنّ الموقف السياسي فيه تقارب كبير، فاتُفق على حصول اجتماع مشترك بين القمتين على أنّ ما صدر عنها موقف سياسي موحّد، لعلّه يكون رسالةً واضحة للعالم، وهذا ما حصل".

وأشار زكي في حديث لصحيفة "الجمهورية" الى أنّ "الدول عندما طُرحت عليها الفكرة وافقت، وبالتالي ليلة الاجتماع بدأ التحضير بشكل مختلف لقمّة مشتركة".

وأكّد، أنّ "تركيزنا هو على وقف اطلاق نار فوري في غزة، والانشغالات التي تلقي بها اسرائيل كل بضعة ايام حول مصير غزة ومن يحكمها، وعندما يتحقق هذا الهدف ويصبح هناك حديث سياسي وليس أمنياً عن الوضع في الأراضي الفلسطينية بما في ذلك غزة، عندها سنرى سياسيين وديبلوماسيين عرب يعلّقون على هذا الامر".

وشدّد على أنّ "الجامعة العربية ترفض التهجير وكل الأفكار المطروحة في هذا الشكل هي مخالفة للقانون الدولي، ولن يتجاوب أي طرف عربي مع هذه الطروحات".

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