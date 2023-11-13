انسحاب الجمهوري تيم سكوت من السباق إلى الرئاسة الأميركية

انسحب السناتور الأميركي تيم سكوت مساء الأحد من السباق لنيل ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية عام 2024 في خطوة جديدة لأحد خصوم دونالد ترامب.



فقد فشل السناتور عن كارولاينا الجنوبية الذي كان يطمح علنا لأن يصبح أول رئيس جمهوري أسود في تاريخ الولايات المتحدة في إعطاء دفع وزخم لحملته ليكون في طليعة المرشحين الجمهوريين.



وأظهرت نتائج استطلاعات الرأي التي جمعها موقع "ريلكلير بوليتيكس" المتخصص أنه يحل في المرتبة السادسة بين المرشحين لنيل بطاقة الحزب الجمهوري مع دعم نسبته 2,5 %.



وأعلن سكوت وقف حملته، مشيرا إلى أن الناخبين وجهوا إليه رسالة واضحة.



وقال الأحد عبر برنامج "صنداي نايت إن أميركا" عبر محطة "فوكس نيوز": "أعلق حملتي. أظن أن الناخبين وجهوا رسالة واضحة وقالوا لي إن الوقت غير مناسب لترشحي الآن".



وكان تيم سكوت أعلن في أيار ترشحه رسميا بعدما زار ولايات أميركية رئيسية لمدة أشهر.



وهو كان من بين المرشحين الخمسة الحاضرين خلال المناظرة التلفزيونية الثالثة للجمهوريين الأربعاء الماضي التي غاب عنها مجددا دونالد ترامب المرشح الأوفر حظا في صفوف الجمهوريين مع تأييد نسبته 58% .



وبانسحابه من السباق، يحذو تيم سكوت حذو نائب الرئيس الأميركي السابق مايك بنس الذي أعلن قراره نهاية تشرين الأول.



وقال تيم سكوت مساء الأحد إن لا نية لديه في هذه المرحلة أن يكون مرشحا لمنصب نائب الرئيس في اقتراع الخامس من تشرين الثاني 2024.



وقبل عام من موعد الانتخابات الرئاسية، تظهر استطلاعات الرأي تقدما لدونالد ترامب في ولايات رئيسية في مواجهة الرئيس الحالي الديمقراطي جو بايدن.