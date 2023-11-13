شي وبايدن سيبحثان في "السلام العالمي والتنمية" خلال لقائهما

أعلنت الصين، أن الرئيسين شي جينبينغ وجو بايدن سيبحثان في "السلام والتنمية العالميين" خلال لقائهما الأسبوع الحالي في سان فرانسيسكو.وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ خلال إحاطة صحافية أن الرئيسين سيجريان مباحثات بالعمق في مسائل استراتيجية مرتبطة بالعلاقات بين الصين والولايات المتحدة فضلا عن قضايا رئيسية متعلقة بالسلام والتنمية العالميين".