مقتل 44 جنديا إسرائيليا في غزة منذ بدء الحرب

أعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل جنديين إضافيين في شمال غزة، ليرتفع إلى 44 عدد القتلى الإجمالي في صفوفه في القطاع الفلسطيني منذ السابع من تشرين الأول.



وأشار متحدث باسم الجيش لوكالة فرانس برس، الى أن 44 جنديا قتلوا "داخل غزة خلال الحرب" التي بدأت بعد هجوم غير مسبوق لحماس داخل إسرائيل.