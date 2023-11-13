إيران تعدم ثلاثة رجال شنقا بتهمة ارتكاب "أعمال إرهابية" في سيستان-بلوشستان

أعلن القضاء الإيراني تنفيذ حكم الاعدام شنقا بثلاثة أشخاص دينوا بتهمة ارتكاب "أعمال إرهابية" في محافظة سيستان-بلوشستان في جنوب شرق البلاد حيث تنشط جماعات مسلحة.



وذكرت وكالة "ميزان أونلاين" التابعة للسلطة القضائية أن محمد براهوي ومحمد رم بارزاي وإدرس بلراني دينوا بتهمة التعاون مع الجماعة الجهادية "جيش العدل" التي تعتبرها السلطات الإيرانية "إرهابية".



وشكّل "جيش العدل" عام 2012 أعضاء سابقون في منظمة متطرفة في سيستان-بلوشستان التي تعد واحدة من أكثر مناطق إيران فقرا والتي يعيش فيها عدد كبير من الأقلية البلوشية.



ودين الرجال الثلاثة بتنفيذ هجمات على مركز للشرطة وسيارة للشرطة عام 2019، كما عثر على مخزون أسلحة في منزل أحدهم، وفق ما ورد على موقع "ميزان أونلاين".



وفي أيلول، قُتل شرطيان خلال هجوم في سيستان-بلوشستان.



وتعد هذه المنطقة الواقعة قرب الحدود مع باكستان وأفغانستان مسرحا لاشتباكات متكررة بين الشرطة من جهة وتجار مخدرات وأقليات متمردة وجماعات بلوشية وسنية متطرفة من جهة أخرى.



وفي اشتباك جديد الاثنين بين حرس الحدود الإيراني و"جماعة إرهابية"، قُتل جندي وأصيب اثنان بحسب وكالة "إرنا" الرسمية للأنباء.