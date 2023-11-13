وصول سفينة مساعدات تركية تحمل مستشفيات ميدانية لغزة الى ميناء العريش بمصر

وصلت سفينة مساعدات تركية تحمل مستشفيات ميدانية لقطاع غزة الى ميناء العريش في مصر، القريب من معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، بحسب ما أفاد مسؤول في الميناء وكالة فرانس برس.



وهي سفينة المساعدات الأولى التي تحمل مستشفيات ميدانية لغزة تصل الى مصر في وقت خرجت كل مستشفيات محافظة غزة عن الخدمة بحسب وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.



وأكدت وزارة الصحة التركية أن "السفينة التي وصلت العريش تحمل معدات وتجهيزات وسيارات إسعاف لإقامة ثمانية مستشفيات ميدانية".