تعيين رئيس وزراء بريطانيا السابق ديفيد كامرون وزيرا للخارجية

عيّن رئيس وزراء بريطانيا السابق ديفيد كامرون وزيرا للخارجية، ليعود بذلك إلى الواجهة السياسية في البلاد، بعد تعديل وزاري قرره رئيس الوزراء ريشي سوناك.



وتولى كامرون رئاسة الحكومة في المملكة المتحدة من 2010 إلى 2016 قبل أن يتنحى إثر خسارته في الاستفتاء حول خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.

وهو يحل مكان جيمس كليفرلي الذي عين وزيرا للداخلية خلفا لسويلا بريفرمان المقالة.