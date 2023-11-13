وفاة 27 مريضا وسبعة أطفال خدج في مستشفى الشفاء في غزة

أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس ارتفاع حصيلة الوفيات منذ السبت إلى 34 في مستشفى الشفاء في قطاع غزة التي تعاني نقصا في كميات الوقود.



وأكد وكيل وزارة الصحة يوسف أبو الريش لوكالة فرانس برس: "ارتفاع عدد الوفيات إلى 27 مريضا في العناية المكثفة و7 من المواليد الأطفال الخدج بسبب انقطاع التيار الكهربائي".