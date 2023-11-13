طيران الإمارات تعلن طلبية بقيمة 52 مليار دولار لشراء 95 طائرة بوينغ

أعلنت شركة "طيران الإمارات" تقديم طلبية بقيمة 52 مليار دولار لشراء 95 طائرة بوينغ في أكبر صفقة حتى الآن ضمن معرض دبي للطيران 2023.



وقالت الشركة إنها ستشتري 55 طائرة بوينغ من طراز "777-9 إس" و35 أخرى من طراز "777-8 إس"، وستضيف 5 طائرات من طراز "787 دريملاينر" إلى طلبية سابقة على 30 من هذه الطائرات، لتشمل بذلك الطلبية 35 طائرة.



وقال رئيس مجلس إدارة "طيران الإمارات" أحمد بن سعد آل مكتوم خلال مؤتمر صحافي في دبي: "تمثل هذه الطلبية استثمارًا كبيرًا يثبت التزام دبي بمستقبل الطيران".