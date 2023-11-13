سيول وواشنطن تراجعان استراتجيتهما الدفاعية ضد كوريا الشمالية

قام وزيرا دفاع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية الاثنين للمرة الأولى منذ عقد بمراجعة اتفاق الردع العسكري الاستراتيجي في وجه كوريا الشمالية التي تملك السلاح النووي.



وأفاد بيان مشترك عقب اجتماع بين وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن ونظيره الكوري الجنوبي شين وون سيك في سيول إنهما راجعا استراتيجية الردع، وهي عبارة عن اتفاق حول الخطط المشتركة لمواجهة الأسلحة النووية الكورية الشمالية.



ويهدف الحليفان من خلال مراجعة الاتفاق إلى ضمان "الردع والرد بشكل أكثر فاعلية على تطور القدرات النووية، وأسلحة الدمار الشامل الأخرى ذات الوقع الاستراتيجي لكوريا الشمالية".



ويعمل البلدان على تحديث الاتفاق، منذ إبرامه في العام 2013، تماشيا مع التطور المتسارع تهديدات بيونغ يانغ النووية والبالستية ، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب.