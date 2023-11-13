انقطاع الكهرباء عن مستشفيات شمال قطاع غزة بسبب عدم توافر الوقود

أعلن وكيل وزارة الصحة في حكومة حماس يوسف أبو الريش لوكالة فرانس برس الاثنين، ان مستشفيات محافظة غزة شمال القطاع باتت خارج الخدمة مع انقطاع الكهرباء بسبب النقص في الوقود.



وتحدث الطبيب أبو الريش عن "وفاة ستة أطفال خدج وتسعة مرضى في العناية المكثفة" بينما تدور مواجهات بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس الفلسطينية في شمال قطاع غزة، حيث تُحكم الدبابات الإسرائيلية الطوق حول مدينة غزة ومستشفياتها خصوصا، متهمة حماس بالتمركز فيها.



لكن الحصيلة ارتفعت على ما يبدو مع إعلان وزارة الصحة التابعة لحماس بعد الظهر الاثنين أن حصيلة الوفيات بلغت منذ السبت "27 مريضا في العناية المكثفة و7 من المواليد الأطفال الخدج بسبب انقطاع التيار الكهربائي".



والوضع متأزم خصوصا في مستشفى الشفاء، اكبر المؤسسات الاستشفائية في قطاع غزة.