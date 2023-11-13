توقيف شخص ثالث في البرازيل يشتبه بـ"إعداده لهجمات إرهابية"... ما علاقة اسرائيل؟

أعلنت الشرطة الفدرالية البرازيلية الاثنين أنها أوقفت شخصًا ثالثًا في إطار التحقيق في "الإعداد لهجمات إرهابية" دبرها، بحسب إسرائيل، حزب الله.



والأربعاء الماضي، نفذت الشرطة عملية واسعة النطاق في ثلاث ولايات برازيلية "لوقف استعدادات على صلة بالإرهاب". وتم في إطارها القبض على شخصين يحملان الجنسية البرازيلية وتفتيش حوالى عشرة عناوين.



وقال جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد إنه ساهم من خلال التحقيق البرازيلي في "إحباط هجوم خططت له ... خلية تابعة لحزب الله في البرازيل"، توقع أن تكون أهدافها مواقع مرتبطة بالطائفة اليهودية.



أثارت هذه التصريحات غضب الجانب البرازيلي. واتهم وزير العدل فلافيو دينو الأجهزة الإسرائيلية بالرغبة في "استباق" نتائج التحقيق "لأغراض دعائية سياسية".



والجمعة، نفى المتهمان الموقوفان الأربعاء الماضي خلال أول جلسة لهما أمام القاضي، أي تورط لهما في مخططات "إرهابية"، ووصفا الاتهامات الموجهة لهما بأنها "سخيفة".