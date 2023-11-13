هنية استعرض مع ميقاتي الأوضاع السائدة

استعرض رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي "الأوضاع السائدة وضرورة وقف العدوان الإرهابي على غزة وسرعة إيصال المساعدات"، وتم التأكيد على رفض أي انتقاص للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني مع أهمية رفض أي عدوان على لبنان.

