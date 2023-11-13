وزير الدفاع الإسرائيلي: حماس فقدت السيطرة على غزة



اكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الاثنين أن حماس "فقدت السيطرة على غزة" ومقاتلوها "يفرون الى الجنوب"، وذلك بعد أكثر من خمسة أسابيع من الحرب بين الحركة والدولة العبرية.



وقال غالانت في مقطع مصور بثته العديد من قنوات التلفزة إن مدنيين "ينهبون قواعد حماس. ما عادوا يؤمنون (بحكومة حماس)" التي تحكم القطاع المحاصر والذي تقصفه اسرائيل بلا هوادة ويعاني وضعا إنسانيا كارثيا.

