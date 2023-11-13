ثلاثة قتلى في هجوم روسي على خيرسون في جنوب أوكرانيا

ثلاثة قتلى في هجوم روسي على خيرسون في جنوب أوكرانيا

قتل ثلاثة مدنيين وأصيب 12 على الأقل بجروح، بينهم رضيعة، في هجوم روسي على مدينة خيرسون جنوب أوكرانيا الإثنين، حسبما قال مسؤولون.



وأكد حاكم خيرسون أولكسندر بروكودين في بيان مقتل شخصين، إمرأة (62 عامًا) ورجل (45 عامًا)، في هجوم كبير بالصواريخ وقذائف المدفعية على وسط المدينة بعد ظهر الإثنين.



وفي وقت سابق، تعرضت سيارة في ضواحي المدينة لقصف مدفعي روسي ما أدى إلى مقتل رجل وإصابة طفلة في شهرها الثاني إثر اشتعال النيران فيها، وفق رئيس الإدارة العسكرية لخيرسون رومان مروشكو.



وقال على منصة تلغرام: "ظهرًا، أطلق الروس قذائف على سيارة كان داخلها فتاة وعائلتها أثناء عودتهم من زيارة طبية".

