70 قتيلا على الأقل في بوركينا فاسو في "مجازر" ارتكبت بداية تشرين الثاني

قتل سبعون شخصا على الأقل، معظمهم أطفال ومسنون، في "مجازر" ارتكبها "مجهولون" في زاونغو بوسط شمال بوركينا فاسو بداية تشرين الثاني وفق ما أفاد المدعي سيمون غنانو الاثنين.



وقال المدعي في بيان إن هذه المجازر التي وقعت في الخامس من تشرين الثاني خلفت سبعين قتيلا، "معظمهم أطفال ومسنون"، مضيفا أن "مرتكبي الفظائع لا يزالون مجهولين".