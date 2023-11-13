حماس أعلنت تنفيذها عملية قنص لجنديين إسرائيليين في قطاع غزة

حماس أعلنت تنفيذها عملية قنص لجنديين إسرائيليين في قطاع غزة

أعلنت "حركة حماس" تنفيذها عملية قنص لجنديين إسرائيليين في قطاع غزة.



وبحسب فيديو نشره المراسل العسكري لـTimes Of Israel، فقد نفذت وحدة البحث والإنقاذ 669 التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي عملية عبر البحر هي واحدة من ستين إخلاء طبي نفذتهم في غزة وانتشلت في آخر عملية جنديين مصابين أثناء قتال حماس.