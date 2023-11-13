حماس تتهم إسرائيل بالمماطلة في مفاوضات إطلاق الرهائن

إتهمت كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، الإثنين إسرائيل بـ"المماطلة" في المفاوضات التي تقودها قطر للإفراج عن قسم من الرهائن الذين تحتجزهم الحركة الفلسطينية في قطاع غزة مقابل إطلاق 200 طفل و75 إمرأة فلسطينيين من سجون الدولة العبرية.وقال أبو عبيدة، المتحدث بإسم كتائب عز الدين القسام، في تسجيل صوتي نشرته حماس، إنه "كانت هناك جهود من الوسطاء القطريين للإفراج عن محتجزي العدو مقابل الإفراج عن 200 طفل فلسطيني و75 إمرأة".وأضاف أن "العدو طلب الإفراج عن 100 من المحتجزين لدينا، وأخبرنا الوسطاء بأنه بإمكاننا في هدنة مدتها خمسة أيام الإفراج عن الأسرى في غزة، على أن تضمن الهدنة وقف إطلاق نار والسماح بدخول مساعدات لجميع أبناء شعبنا في جميع أنحاء قطاع غزة. لكن الإحتلال ماطل".وخلال مقابلة تلفزيونية أجرتها معه شبكة "إن بي سي" الأميركية الأحد، أثار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إمكانية التوصل إلى اتفاق يفضي لإطلاق سراح قسم من الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة.وأتى تصريح نتانياهو ردًا على سؤال عن إمكانية التوصل إلى إتفاق بشأن إطلاق سراح النساء والأطفال والمسنين المحتجزين رهائن في غزة.