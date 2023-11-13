الرئيس الإندونيسي يطالب بايدن بفعل المزيد لوقف الفظائع في غزة

الرئيس الإندونيسي يطالب بايدن بفعل المزيد لوقف الفظائع في غزة

طالب الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو نظيره الأميركي جو بايدن خلال زيارة إلى البيت الأبيض الإثنين بـ"فعل المزيد" من أجل وقف إراقة الدماء في قطاع غزة والتوصل لوقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.



وخلال لقائهما في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، قال ويدودو مخاطبًا بايدن: "إندونيسيا تناشد الولايات المتحدة فعل المزيد لوقف الفظائع في غزة. وقف إطلاق النار ضروري من أجل الإنسانية".

