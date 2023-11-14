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الرئيس البرازيلي: ردّ إسرائيل "لا يقلّ خطورة" عن هجوم حماس
أخبار دولية
2023-11-14 | 00:49
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الرئيس البرازيلي: ردّ إسرائيل "لا يقلّ خطورة" عن هجوم حماس
اتّهم الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إسرائيل بـ"قتل أبرياء من دون أيّ معيار" في قطاع غزة، مؤكّداً أنّ ردّ الدولة العبرية "لا يقلّ خطورة" عن الهجوم الذي شنّته عليها حماس في السابع من تشرين الأول.
ورأى لولا، خلال حفل رسمي في برازيليا، أنّه "بعد الأعمال الإرهابية التي ارتكبتها حماس، تبيّن أنّ العواقب، أنّ الحلّ الذي انتهجته إسرائيل، لا يقلّ خطورة عن ذاك الذي انتهجته حماس. إنّهم يقتلون أبرياء من دون أيّ معيار".
أيضا، اتّهم لولاإسرائيل، بـ"إلقاء قنابل على أماكن فيها أطفال، كالمستشفيات، بحجّة وجود إرهابيين فيها".
وأكد الرئيس البرازيلي أن "هذا أمر لا يمكن تفسيره. أولاً، عليك أن تنقذ النساء والأطفال، ثم تتقاتل مع من تريد".
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