بايدن يدعو إسرائيل الى "حماية" مستشفى الشفاء في غزة

دعا الرئيس الاميركي جو بايدن اسرائيل الى "حماية" مستشفى الشفاء، الأكبر في قطاع غزة، في وقت تستمر المعارك بين الجيش الاسرائيلي وحماس حول هذا المجمع.



وردا عما إذا كان اأرب عن قلقه لاسرائيل بالنسبة الى هذه القضية، أكد بايدن أنه "ينبغي حماية المستشفى".



وأمل الرئيس الاميركي وتوقّع "إجراءات أقلّ تدخلاً في ما يتعلق بالمستشفى"، مؤكدا "على تواصل مع الإسرائيليين" حول هذا الموضوع.



وأوضح بايدن أن اتفاقا "للافراج عن أسرى" لا يزال قيد التفاوض بمساعدة قطر.